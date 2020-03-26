Путин подписал закон о праве кабмина ограничивать цены на лекарства в условиях ЧС

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства в условиях эпидемий или при ЧС. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, кабмин получит право устанавливать предельно допустимую стоимость лекарственных препаратов, а также предельные отпускные цены производителей.

Особыми правами правительство России будет наделено при условии возникновения чрезвычайных ситуаций, эпидемий или при фиксировании необоснованного роста тарифов в регионах более чем на 30% в течение месяца.