Глава Минздрава прокомментировал состояние Льва Лещенко

Знаменитого певца Льва Лещенко отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, так как он может дышать самостоятельно. Об этом в эфире первого канала сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, комментируя новости о госпитализации артиста.

Вместе с супругой, Лев Валерьянович находится в больничном корпусе в Коммунарке. О госпитализации звезды ранее сообщил ряд СМИ, с оговоркой, что у Лещенко диагностирован коронавирус.

«Состояние здоровья Льва Лещенко улучшилось, сегодня он уже не нуждается в искусственной вентиляции легких. Течение заболевания позволяет рассчитывать на благоприятный исход», - пояснил Мурашко.

Друг и коллега Лещенко Народный артист РСФСР Владимир Винокур опроверг высказанные теории о причинах госпитализации певца. По его словам, у Лещенко двусторонняя пневмония, которую он тяжело переносит из-за преклонного возраста.

Винокур призвал не торопиться с выводами и не верить на слово всему, что пишут в прессе, а ориентироваться на официальные источники информации: заявление лечащего врача или супруги самого артиста.