Правительство Сербии запросило у России помощь из-за коронавируса

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение было принято во время заседания сербского кабинета министров 26 марта.

Сербия запросила конкретную помощь с учетом двустороннего соглашения стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны РТС.

Напомним, в это же время российские военнослужащие помогают Италии бороться с распространением вируса. В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.