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Правительство Сербии запросило у России помощь из-за коронавируса

Егор Левин
22:11 26.03.2020
Белград запросил конкретную помощь в соответствии с соглашением о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования.
Правительство Сербии запросило у России помощь из-за коронавируса
© Фото: Flickr

Правительство Сербии обратилось к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Решение было принято во время заседания сербского кабинета министров 26 марта.

Сербия запросила конкретную помощь с учетом двустороннего соглашения стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны РТС.

Напомним, в это же время российские военнослужащие помогают Италии бороться с распространением вируса. В составе российской колонны мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции.

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