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Диктат вируса: чем обернутся меры самоизоляции для московского бизнеса

Карина Харитонова
21:09 26.03.2020
В течение следующей недели жители Москвы должны перейти на режим самоизоляции и свести к минимуму посещение людных мест.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress

Более пятисот человек в России оштрафованы за нарушение условий карантина. Об этом сообщают в МВД. В основном, речь идет о гражданах, которые недавно вернулись из-за рубежа. Еще как минимум 63 тысячи московских пенсионеров нарушили предписанный мэром Сергеем Собяниным режим самоизоляции. В департаменте транспортного мониторинга столицы выяснили - старшее поколение активно продолжает пользоваться льготными документами для проезда.

Пенсионерка Надежда Ивановна Рудакова с компьютером на «ты», особенно теперь. Во времена, когда из дома выходить нельзя, она общается в Интернете, но исключительно по делу, а их у нее немало.

«На этот карантин я уже составила себе планы. Я буду делать фоторамки, которые потом подарю своим детям и внукам, буду делать поделки к 75-летию Великой Победы из шоколадных конфет», - рассказывает жительница Москвы.

Пожилые на карантине, школьники на каникулах, но московские улицы все равно пока не опустели. Разве что дороги стали свободнее, пробок существенно меньше. Сотрудники ГИБДД лишний раз не останавливают, общаться с водителями рекомендовано меньше. Как и посещать массовые места, но на этот раз всем москвичам. В метро пассажиропоток сократился почти в два раза.

Хотя в торговых центрах и не многолюдно, администрация на месте и круглосуточно мониторят новости. В очередной раз листают утренний указ Сергея Собянина - больше 150 магазинов придется закрыть.

«С 28 марта мы закрываем фудкорт, продуктовые, детские магазины и товары первой необходимости», - объясняет директор по связям с общественностью торгового центра Михаил Рычагов.

Рестораны, кафе, столовые и буфеты тоже будут закрыты, но смогут готовить еду с доставкой. Это вряд ли покроет убытки и большинство предпринимателей в растерянности.

«Нам объявили о закрытии ресторанов, а у нас на складах большое количество продуктов, которые начинают портиться. Выходная неделя с сохранением заработной платы, а денег на нее нет», - переживает президент Федеральной ассоциации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

В индустрии красоты настроены не так категорично. Хотя предоставлять услуги, требующие личного контакта человека, тоже прекращают. Парикмахеры уверены, что смогут потерпеть неделю.

«Клиенты записываются на период после карантина. Мы записываем на апрель тех, кто не смог попасть к нам на время самоизоляции», - объяснила администратор салона-парикмахерской Екатерина Шахоба.

Транспорт, банки, больницы, все они будут работать, а вот в стоматологических клиниках прекратят вести прием, за исключением экстренных случаев.

«Поликлиника переходит в режим оказания скорой помощи. Все плановые манипуляции будут отменены», - заявил врач-стоматолог Илья Антонов.

Нерабочая неделя это не каникулы, а вынужденная мера. Чтобы не допустить распространения COVID-19. Сейчас лучше оставаться дома, тем более, что все крупные московские парки тоже будут закрыты.

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