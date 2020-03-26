В Минздраве назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции начнутся приблизительно через 5-6 месяцев. Об том в эфире Первого канала заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, отечественная медицина сегодня готовится ко всем вариантам развития событий, включая самые неблагоприятные: приобретается новое оборудование, разворачиваются дополнительные койко-места, идет возведение клиник.

«Мы имели достаточно большое количество времени, чтобы сдержать распространение инфекции. Нам это удалось, в отличие от других стран. Сегодня идет разработка вакцины в нескольких государственных учреждениях. Процесс тестирования начнется в ближайшие месяцы», - заявил министр.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) менее оптимистичны. Там уверены, что работа по разработке и испытанию вакцины от COVID-19 займет не менее года. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Перед применением вакцины необходимо будет доказать ее эффективность и безопасность, считает он, и только потом начать ее массовое производство.