«Береги себя»: сделанная самолетами надпись в небе Москвы попала на видео

В небе над Москвой появилась надпись «Береги себя», сделанная самолетами. Пять самолетов во время одновременного полета выпустили воздушные следы, которые совместно образовали надпись, обращенную к жителями столицы.

На протяжении нескольких минут полета самолеты «выводили» в небе буквы. Общая надпись гласит «Береги себя - оставайся дома».

Напомним, ранее из-за распространения коронавируса закрыли парк «Зарядье» и музей-заповедник «Коломенское-Измайлово-Люблино». Предварительно мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в нерабочую неделю в столице также будут закрыты все кафе, бары и рестораны.