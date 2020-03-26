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ФАС усилит контроль за ценами на продукты

Ян Брацкий
21:27 26.03.2020
Полученные сведения будут использовать для выявления и пресечения спекуляций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на социально значимые товары, в первую очередь, это хлеб, мясо, яйца, масло, а также некоторые виды овощей и фруктов. Поручение подписал глава ведомства Игорь Артемьев. Мониторинг будет проводиться ежедневно.

В ФАС напоминают, что в ведомстве работает горячая линия, куда можно сообщить о фактах завышения цен. Антимонопольная служба получила уже свыше шестисот подобных сигналов от граждан, люди жалуются также на отсутствие некоторых важных товаров в ряде торговых сетей.

Полученные сведения будут использовать для выявления и пресечения спекуляций. ФАС призывает граждан не приобретать товары у перекупщиков. Кроме того, антимонопольная служба получила поручение от Генпрокуратуры - дать оценку обоснованности роста цен на бензин.

На минувшей неделе президент Владимир Путин выразил удивление тем, что топливо за год подорожало более чем на 10 процентов при том, что цены на нефть упали почти вдвое. Глава государства призвал контролировать этот вопрос.

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