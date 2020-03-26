Силуанов разъяснил новый порядок налогообложения банковских вкладов

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов разъяснил порядок налогообложения банковских вкладов. Накануне глава государства Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем превышает миллион рублей, а также обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Полученные средства планируется потратить на меры социальной поддержки

«Доля таких вкладов не превышает 1% от всех вкладов, которые имеются в российских банках. Напоминаю, налогообложению будут подлежать только проценты, речь не идет о сумме самого вклада. Все эти предложения соответствуют мировой практике, когда проценты с больших вкладов, а они являются доходом граждан, учитываются при налогообложении», - напомнил Силуанов.

В Российской Федерации данная норма будет введена только в следующем году, поспешил объяснить министр финансов. Процедуру предстоит одобрить российским парламентарием, поэтому новая схема налогообложения процентов с вклада не будет вводиться одномоментно, добавил министр.

«Размер процентов, которые будут подлежать налогообложению, будут рассчитываться исходя из процентов полученных в следующем 2021 году. Соответственно, вопрос уплаты налогов возникнет только по итогам окончания отчетного периода, то есть в 2022 году», - заявил министр финансов.

Ранее в Кремле отметили, что реализация таких шагов поможет восстановить баланс справедливости, что особенно важно в непростые, с экономической точки зрения, периоды.

Кроме того, власти пообещали оказать всю необходимую помощь и поддержку попавшим в нелегкую жизненную ситуацию физическим и юридическим лицам.