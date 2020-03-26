Зеленский объявил о закрытии границ Украины для ее граждан

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии границ страны для ее граждан. Дата начала ограничения - 27 марта.

В своем телеобращении к украинцам в связи с коронавирусом он заявил, что границы Украины закрываются для всех, включая ее граждан. Зеленский отметил, что призывал украинцев вернуться на родину еще двумя неделями ранее - за это время сделать это успели 80 тысяч граждан.

Президент Украины с сожалением признал, что не остается времени на ожидания, потому что выбор стоит уже между теми, кто еще находится за границей, и теми 40 миллионами человек, которые остаются внутри страны. О тех, кто не успеет вернуться домой, позаботятся дипломатические представительства Украины по всему миру.