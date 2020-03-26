«Медицина разрушена»: глава минздрава Украины заявил, что страна может не справиться с эпидемией

На Украине еще возможно локализовать распространения коронавируса, если действовать жестко и решительно. Об этом заявил министр здравоохранения Илья Емец, опубликовав видеообращение к нации.

«Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно», - сказал министр в видеообращении, опубликованном в Facebook Минздрава Украины.

Он уточнил, что по опыту китайских врачей, можно выделить три основных пути преодоления инфекции. Первый - это профилактика, когда страну закрывают и не впускают вирус. Европа и Украина это сделать не смогли. Второй - локализация эпидемии, что успешно продемонстрировал Китай. Третий - это госпитальный или этап лечения. По мнению министра, медицинская система Украины не готова к третьему этапу борьбы с коронавирусом.

«Многие годы украинскую медицину разрушали и разрушили почти до основания. Я настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба противодействия коронавируса, в сочетании с другими службами. Мы еще можем снизить количество жертв. Если будем действовать решительно», - заявил Емец.

На данный момент на Украине зафиксированы 113 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались в стране 4 человека, один смог справиться с болезнью.