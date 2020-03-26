В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

В ГУ МЧС РФ по Челябинской области назвали причину взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. По данным ведомства, это были нарушения в использовании газового оборудования.

Сообщается, что трагический инцидент, в котором есть погибшие, не повлек при этом разрушений несущих конструкций дома. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников, в свою очередь, дополнил информацию о причинах случившегося.

«Проходил ремонт в квартире. Предварительно, информация есть, что натяжные потолки устанавливали», - заявил он.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси раздался в многоквартирном доме в четверг, 26 марта. По официальным данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, взрыв произошел на втором этаже. По последней информации, в результате произошедшего погибли два человека.