Слово президента: правительство приступило к исполнению поручений Путина на фоне пандемии

Все внимание правительства сейчас направлено на исполнение поручений президента Владимира Путина, которые он озвучил накануне в обращении к гражданам страны. Прежде всего, глава государства говорил о мерах поддержки людей и бизнеса. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, первые решения приняты уже сегодня.

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Николаевич Веселозеров не расстается с любимым аккордеоном даже на карантине. Музыка - главное лекарство от скуки, но находиться долго в четырех стенах он не рассчитывает. Очень много дел на приусадебном участке и есть планы съездить в санаторий.

«В апреле все наши ветераны получат озвученные суммы. Конечно, он очень этому рад», - признается дочь ветерана Наталья Веселозерова.

Все последние новости 93-летний житель блокадного Ленинграда Анатолий Федорович Фокин узнает из Интернета. Так было и с заявлением президента о досрочных денежных выплатах ветеранам и труженикам тыла к 75-летию Великой Победы.

«Ежегодно, вместе с женой, мы совершаем поездки в сочинский санаторий. Обычно мы копим деньги на двухнедельный отпуск. Эти выплаты нам помогут, безусловно», - уверен пенсионер.

Сохранить стабильность на рынке труда - одна из приоритетных задач на ближайшие месяцы, заявил президент. Первые шаги уже предпринимаются. Так, до уровня минимального размера оплаты, это чуть больше 12 тысяч рублей, увеличивается пособие по безработице. Правительство сейчас устанавливает новые нормы выплат по больничным листам.

«Мы сегодня рассмотрим законопроект, который предусматривает выплаты по больничному листу не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года, а также автоматическую пролонгацию выплат пособий без предоставления дополнительных документов», - сообщил членам правительства премьер-министр Мишустин.

Поддержат и россиян, обремененных потребительскими и ипотечными кредитами, которые попали в трудную жизненную ситуацию - сокращение месячного дохода более чем на 30 процентов. Для них будет действовать отсрочка по выплатам.

Еще одна важная мера в условиях распространения вируса и всеобщего карантина, это поддержка семей с детьми. Родители, которые претендуют на материнский капитал уже с апреля в течение трех месяцев будут дополнительно получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

В семье Серединых из Ростова-на-Дону, например, пятеро детей. Младшему всего два месяца, поэтому дополнительные регулярные выплаты не будут лишними.

«Семьям, которые получают льготы, пособия, не придется ходить по различным инстанциям. Льготы будут продлеваться автоматически, как и льготы по кредитам. Если доход семьи падает более чем на 30 процентов, будут предоставлены льготы и отсрочки», - объясняет уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова.

Малый бизнес из-за ситуации с коронавирусом входит в зону турбулентности. Но, судя по последним заявлениям президента, как и всех россиян, один на один с проблемой его не оставят.