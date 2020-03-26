Более 10 тысяч полицейских проверяют соблюдение норм карантина по коронавирусу

За нарушение режима самоизоляции оштрафованы уже более 500 россиян. По данным МВД РФ, проверку карантинных предписаний по всей стране проводят 10 тысяч полицейских. В частности, они посещают дома тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы.

В Генеральной прокуратуре также отчитались о борьбе с неправдивыми новостями о распространении коронавируса, которые появляются в социальных сетях. Одними из последних подобных сообщений были о якобы введении в Москве комендантского часа. При выявлении подобных фейков руководство той или иной соцсети незамедлительно получает требование об удалении не соответствующей действительности информации.

Между тем, жители Москвы и Подмосковья начали выстраиваться в очереди, чтобы сдать тесты на коронавирус в частных лабораториях. При этом, людей, у которых наблюдаются симптомы возможного заболевания, призвали звонить на горячую линию Роспотребнадзора и соблюдать требования Минздрава и не подвергать риску себя и окружающих.