Акунин рассказал о заражении коронавирусом

Известный писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусной инфекцией. Признание литератор сделал на своей странице в Facebook. Пользователи отметили чувство юмора, с которым писатель отнесся к серьезному недугу.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну - обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», - написал писатель на своей странице в социальной сети.

Борис Акунин, настоящее имя которого Григорий Чхартишвили, стал известен широкому кругу читателей в 1998 году, после публикации первых своих произведений. Наиболее известным литературным циклом Акунина является серия детективных книг «Приключения Эраста Фандорина».

События в романах происходят в конце XIX - начале XX веков. Главному герою удается распутывать самые различные преступления, направленные против важных государственных деятелей.