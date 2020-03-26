Взрыв произошел в жилом доме в Магнитогорске
Предварительно взрыв произошел на втором этаже, возгорание охватило несколько соседних квартир.
© Видео: ЧП ДТП Златоуст, VK © Фото: ЧП ДТП Златоуст, VK
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме. Инцидент случился по адресу: улица Доменщиков, 19.
По официальным данным Главного управления МВД РФ по Челябинской области, произошел хлопок бытового газа. По предварительной информации, взрыв произошел на втором этаже. Возникшее возгорание охватило несколько соседних квартир.
На кадрах с места происшествия, опубликованных в социальных сетях, видно, как горит часть многоквартирного жилого дома. Огонь поднимается от одной из квартир высоко вверх, дым распространяется далеко от дома.