Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Магнитогорске
По предварительной информации, произошел хлопок бытового газа в одной из квартир на втором этаже.
© Видео: ЧП ДТП Златоуст, VK © Фото: НОВОСТИ МАГНИТОГОРСКА, VK
Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Трагедия произошла по адресу: улица Доменщиков, 19. Тела погибших уже обнаружены. Кроме того, 11 человек были спасены из объятого пламенем дома.
Ранее в одной из квартир на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов и тушение огня. К месту пожара продолжают прибывать автомобили специальных служб и кареты скорой медицинской помощи. Территория оцеплена.