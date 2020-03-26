Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Магнитогорске

Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Трагедия произошла по адресу: улица Доменщиков, 19. Тела погибших уже обнаружены. Кроме того, 11 человек были спасены из объятого пламенем дома.

Ранее в одной из квартир на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов и тушение огня. К месту пожара продолжают прибывать автомобили специальных служб и кареты скорой медицинской помощи. Территория оцеплена.