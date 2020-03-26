Опубликованы новые кадры взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске

Пользователи Сети публикуют новые кадры взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Видео снято издалека, из одного из жилых домов неподалеку, но даже оттуда виден столб дыма.

На кадрах видно, как он поднимается высоко вверх. Дыма много, и он не прекращает появляться. Ролик опубликован в социальной сети.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси раздался в многоквартирном доме в четверг, 26 марта. По официальным данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, взрыв произошел на втором этаже. Возникшее возгорание охватило несколько соседних квартир.