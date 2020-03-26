Опубликованы новые кадры взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске
В ролике, снятом из одного из соседних домов, видно, как клубы черного дыма непрерывно поднимаются высоко вверх.
© Видео: Соня Долгова, VK © Фото: Соня Долгова, VK
Пользователи Сети публикуют новые кадры взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске. Видео снято издалека, из одного из жилых домов неподалеку, но даже оттуда виден столб дыма.
На кадрах видно, как он поднимается высоко вверх. Дыма много, и он не прекращает появляться. Ролик опубликован в социальной сети.
Напомним, хлопок газовоздушной смеси раздался в многоквартирном доме в четверг, 26 марта. По официальным данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, взрыв произошел на втором этаже. Возникшее возгорание охватило несколько соседних квартир.