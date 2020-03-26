Дом в огне: первые кадры с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске

Опубликованы первые кадры с места взрыва в жилом доме в Магнитогорске. Трагедия произошла по адресу: улица Доменщиков, 19. В ГУ МВД России по Челябинской области подтвердили информацию о случившемся и сообщили, что, по предварительной информации, произошел хлопок бытового газа.

Предположительно взрыв произошел на втором этаже. В настоящее время пламенем охвачены квартиры на трех этажах. На место трагедии продолжают прибывать пожарные, кареты скорой помощи, территория оцеплена.