Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выдвинул во время саммита «Большой двадцатки» предложение о создании спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам главы государства, для плодотворного противодействия вирусу необходим общий план для восстановления экономики в случае, если она пострадает.

«Всем нам, если говорить о "двадцатке" в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках», - заявил Путин во время проведения саммита.

По словам российского лидера, основную роль в повышении глобального спроса должны играть национальные экономики, однако возможности заимствования для многих стран в условиях волатильности рынка ограниченны.

Напомним, ранее саммит G20, проведенный в виртуальном режиме, закончился. Общение лидеров стран-участниц проходило в закрытом для прессы режиме. По итогам виртуальной встречи лидеры G20 приняли документ по коронавирусу.