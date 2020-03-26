Виртуальный саммит «Большой двадцатки» закончился
По итогам мероприятия лидеры G20 приняли документ по коронавирусу.
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Саммит G20, проведенный в виртуальном режиме, закончился. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общение лидеров стран-участниц проходило в закрытом для прессы режиме. Одной из главных тем для обсуждений стало противодействие распространению коронавирусной инфекции и неблагоприятным экономическим последствиям, которые она может повлечь.
По итогам виртуальной встречи лидеры G20 приняли документ по коронавирусу.