Минпросвещения предупредило о закрытии учебных заведений в выходную неделю

Минпросвещения предупредило о закрытии школ, средних специальных учебных заведений и детских садов, которые не будут работать в выходную неделю с 30 марта по 5 апреля.

О внеплановых выходных для россиян сообщил президент страны Владимир Путин, который накануне обратился к нации с телеобращением по поводу распространения коронавирусной инфекции. По мнению главы государства, недельные каникулы помогут сдержать пандемию коронавируса.

Кроме того, в Минпросвещения опровергли появившиеся ранее слухи о досрочном завершении учебного года. Согласно заявлению ведомства, распространяемые в социальных сетях новости об этом, являются ложными и не соответствуют действительности.

В министерстве рекомендуют пользоваться только проверенными источниками информации. Например на сайте Минпросвещения есть целый раздел, который посвящен рекомендациям по осуществлению образовательной деятельности в условиях эпидемиологической ситуации, напомнили в ведомстве.