Экипажи ВТА отработали погрузку подразделений РХБ защиты в самолеты Ил-76 под Саратовом

В Саратовскую область перебазированы самолеты военно-транспортной авиации в рамках проверки готовности к борьбе с COVID-19. Экипажи Ил-76 отработали погрузку подразделений РХБ защиты в самолеты, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Экипажи военно-транспортной авиации на аэродроме в Саратовской области отработали задачи по подготовке к перевозке воздушным транспортом подразделений, задействованных в мероприятиях повышения уровня готовности войск к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций», - говорится в сообщении.

В частности, были отработаны нормативы погрузки автомобильной и специальной техники, а также личного состава подразделений радиационной, химической и биологической защиты.

Погрузка и швартовка техники осуществлялась одновременно на всех самолетах военно-транспортной авиации, что позволило значительно сократить время выполнения задачи и подтвердить готовность к оперативной доставке воздушным транспортом необходимых сил и средств для выполнения комплекса карантинных мероприятий.