Почти полвека: в Москве побит температурный рекорд

В Москве побит климатический рекорд для 26 марта, который продержался 47 лет. Столичные метеорологи зафиксировали плюс 16 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15.00 плюс 16 градусов нагрело в Москве, рекорд для этого дня обновлен», - цитирует РИА Новости слова Леуса.

По его словам, воздух в Москве продолжает нагреваться, поэтому не исключено, что достигнутые максимальные показатели будут перекрыты.

Предыдущий погодный рекорд в столице России был зафиксирован в 1973 году, когда воздух прогрелся до плюс 15,1 градуса.