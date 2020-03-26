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В ВОЗ отметили успехи России в борьбе с коронавирусом

Анна Жукова
16:13 26.03.2020
РФ одной из первых отреагировала на сообщения КНР о распространении инфекции, что, скорее всего, и позволило стране на шаг опередить эпидемию.
В ВОЗ отметили успехи России в борьбе с коронавирусом
© Фото: Petr Sznapka, Globallookpress

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что принятые в России меры против коронавируса были своевременными и правильными. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В прямом эфире на сайте «Будущее России. Национальные проекты» Вуйнович отметила, что Россия одна из первых отреагировала на сообщение из Китая о распространении непонятной инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию. По ее мнению, это позволило нашей стране на шаг опередить эпидемию.

«Сейчас комплекс мер постоянно расширяется. И должна сказать, Россия действует абсолютно в тренде рекомендаций ВОЗ», - подчеркнула Вуйнович.

Она также отметила, что одним из ключевых направлений является своевременное тестирование и отслеживание контактов, чтобы выявить всех возможных заразившихся. Второй важной мерой она назвала соблюдение необходимого безопасного расстояния между людьми и отмену массовых мероприятий.

«Даже для празднования дня рождения сейчас не время», – сказала представитель ВОЗ.

По ее мнению, в условиях эпидемии важнее самоизолироваться и соблюдать правила. Это может сохранить жизнь.

Первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском Ухане в декабре прошлого года. Вирус, получивший название COVID-19, быстро распространился в десятках стран. Первые случаи заболевания на территории России были выявлены 31 января. С распространением коронавируса в Москве был введен режим повышенной готовности.

С 16 марта 14-дневный карантин обязаны пройти все прилетающие из-за границы. Также стало известно, что в Новой Москве полным ходом идет строительство инфекционного центра.

С 18 марта Россию закрыли для въезда всех без исключения иностранных граждан и лиц без гражданства. Временное ограничение будет действовать до 1 мая.

19 марта режим повышенной готовности был введен во всех 85 регионах страны: отменены массовые мероприятия, вузы и школы перешли на дистанционное обучение.

На 26 марта вирусом COVID-19 в мире заражены 476 тысяч человек. Больше всего заболевших в Италии, Испании и Германии. В России по состоянию на 26 марта зафиксировано 840 случаев заболевания. Из них 38 пациентов успешно вылечились.

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