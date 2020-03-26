Путин надеется, что Россия победит коронавирус за несколько месяцев

Россия сможет справиться с коронавирусом за два-три месяца. Такую уверенность выразил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества в Ново-Огареве, сообщает РИА Новости.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз. Потому что в некоторых странах говорят, что война с ним будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали», – заявил Путин.

Так глава государства отреагировал на слова гендиректора ООО «Лекториум» Якова Сомова, который рассказал, что у них уже записано более пяти тысяч лекций и около 100 курсов от астрофизики до химии. После вспышки коронавируса все лекции стали бесплатными. Сомов выразил беспокойство ввиду того, что больше четырех месяцев они не смогут продержаться в подобном формате.

Ранее, 25 марта, в своем телеобращении Путин призвал россиян не полагаться на русское авось и по возможности оставаться дома.

На 26 марта в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 пациентов успешно вылечились. Два летальных случая произошли в Москве.