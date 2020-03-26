В Санкт-Петербурге вслед за Москвой закрываются бары, рестораны и клубы

Вслед за Москвой ограничения на работу мест массового скопления людей вводятся в Санкт-Петербурге. Городское правительство опубликовало список временно запрещенных к работе предприятий.

Сообщается, что ограничения сроком до 5 апреля вводятся в отношении компаний общепита за исключением столовых при предприятиях. Также они коснутся ночных клубов (дискотек), ночных кабаре, детских игровых комнат и развлекательных центров. Запрещается курение кальянов в любых заведениях, включая специализированные кальянные. Не допускается передача различных печатных материалов из рук в руки.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов 26 марта. Срок ограничений в отношении большинства предприятий - с 28 марта по 30 апреля. Об этом сообщает городской информационный портал «Фонтанка».

Исключение составят магазины, продающие продовольствие и товары первой необходимости, аптеки, заправочные станции для обычных и электромобилей. Также исключено оказание любых услуг, кроме дистанционных или оказываемых посредством курьеров, медицинских услуг, реабилитационных, услуг по уходу за престарелыми, по погребению, услуг связи, банковских и страховых услуг, а также транспортных, гостиничных и жилищно-коммунальных.

Напомним, ранее решение о закрытии большинства московских предприятий было принято мэром города Сергеем Собяниным. Период ограничений - с 28 марта по 5 апреля. Собянин также предупредил, что в этот период в Москве будут введены дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.