В правительстве РФ проверят сотрудника с подозрением на коронавирус

В аппарате российского правительства проверят сотрудника, возможно, заболевшего коронавирусом COVID-19. Сообщается, что в данный момент он уже находится на карантине.

«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно, заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Сообщается также, что все лица, контактировавшие с возможным заболевшим, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых находился сотрудник, проведена полная дезинфекция.

На настоящий момент карантин в здании правительства не объявлен. Заседание 26 марта прошло в обычном режиме.