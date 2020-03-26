В правительстве РФ проверят сотрудника с подозрением на коронавирус
Все коллеги, контактировавшие с возможным заболевшим, взяты под наблюдение.
© Фото: Peggy und Marco Lachmann-Anke, Pixabay
В аппарате российского правительства проверят сотрудника, возможно, заболевшего коронавирусом COVID-19. Сообщается, что в данный момент он уже находится на карантине.
«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно, заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Сообщается также, что все лица, контактировавшие с возможным заболевшим, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых находился сотрудник, проведена полная дезинфекция.
На настоящий момент карантин в здании правительства не объявлен. Заседание 26 марта прошло в обычном режиме.