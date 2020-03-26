Путин и Макрон обсудили введенные меры по борьбе с коронавирусом
Разговор состоялся по инициативе французской стороны, непосредственно перед экстренным саммитом «Группы двадцати» в формате видеоконференции.
© Фото: Пресс-служба президента
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора проинформировали друг друга о введенных в своих странах мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Подтвержден настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования», - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, главы государств обсудили возможное взаимодействие по борьбе с коронавирусом в рамках Совета Безопасности ООН. Помимо распространения инфекции по миру Путин и Макрон обстоятельно обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.