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Масштабная проверка войск РХБЗ по выполнению карантинных мероприятий стартовала в Российской армии

Александр Пешков
16:42 26.03.2020
Проверка подразделений войск РХБЗ по выполнению карантинных и специальных мероприятий проводится на пяти аэродромах и семи полигонах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мобильное соединение Войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и воинские части РХБ защиты Западного и Центрального военных округов задействованы в мероприятиях повышения уровня готовности войск к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Силы и средства Войск РХБЗ приступили к отработке учебных задач по выполнению комплекса карантинных мероприятий и дезинфекции автомобилей, военной техники и личного состава на семи полигонах и пяти аэродромах Западного и Центрального военных округов», - сообщили в российском военном ведомстве.

В нем также отметили, что всего в мероприятиях повышения уровня готовности войск (сил) к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций, задействовано свыше 2,5 тысячи специалистов Войск РХБ защиты и свыше 500 единиц военной и специальной техники.

В период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации проходит проверка готовности органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Войск радиационной, химической и биологической защиты, Инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Все мероприятия будут проводиться исключительно на полигонах Вооруженных сил РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов Федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства и готовность к перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий.

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