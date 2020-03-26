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МЧС и Минобороны РФ организуют возвращение 50 тысяч россиян по всему миру

Егор Левин
16:56 26.03.2020
Также четыре чартера привлекут для транспортировки россиян из Молдавии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пять российских спецбортов в ближайшее время совершат транспортировку граждан России из Объединенных Арабских Эмиратов. Соответствующее разрешение пришло из Абу-Даби.

Вместе с тем четыре чартера организовали для вывоза россиян из Молдавии. В целом для эвакуации в общей сложности около 50 тысяч граждан РФ по всему миру привлекут силы МЧС и Министерства обороны России.

После возвращения из-за границы у россиян прямо в аэропорту возьмут анализы на коронавирус, а после - разместят в близлежащих гостиницах. В состоянии жесткого карантина находятся уже более 20 стран.

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