Украинские СМИ узнали о секретном приказе о вип-палатах для чиновников с коронавирусом

Украинские власти оказались в центре скандала из-за утечек секретных приказов в средства массовой информации. Сразу несколько изданий опубликовали документы о том, что в Киеве якобы готовят отдельные палаты для чиновников на случай инфицирования коронавирусом.

Палаты повышенной комфортности предназначаются особо важным пациентам из числа чиновников, которые находятся под государственной охраной. Им полагались отдельные лекарства и круглосуточная медсестра-сиделка.

Косвенным подтверждением подлинности документов может служить то, что после обнародования таких сведений мэр Киева Виталий Кличко заявил, что попросит президента Владимира Зеленского отменить изданный приказ о вип-палатах.