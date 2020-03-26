Москвичи выстроились в очередь к лабораториям, чтобы сдать анализы на коронавирус: видео

Жители Москвы и Подмосковья выстроились в очередь к одной из частных лабораторий, администрация которой заявила о запуске платного тестирования на коронавирусную инфекцию. Стоящие в очереди соблюдают дистанцию в один метр.

При этом в лаборатории призвали клиентов, у которых отмечается жар, мышечные боли и другие симптомы вируса, звонить на горячую линию Роспотребнадзора и соблюдать требования Минздрава, а не подвергать риску себя и окружающих, выходя из дома.

«Анализ предназначен для тех, кто не замечает у себя симптомов, но имеет основания для переживаний: например, часто пользуется общественным транспортом (особенно в часы пик), контактировал с зараженными или потенциально инфицированными лицами, выезжал за рубеж», - говорится в сообщении компании.

Стоимость анализа составит 1 тысячу 490 рублей, а сумма на взятие биоматериала - 410 рублей. Для заказа исследования пациенту необходимо будет предъявить паспорт.

На получение результата потребуется до двух дней, предупреждают в лаборатории. В первые дни работы там рассчитывают проводить до трех тысяч анализов в сутки.