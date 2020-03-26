В Кремле не обозначили каких-либо сроков на налоговые меры по процентам на вклады

Налог на выводимые из России средства и на проценты по вкладам от миллиона рублей, который предложил ввести президент Владимир Путин в своем обращении, не будет временным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками или прекращением кризисных проявлений», - отметил представитель Кремля.

Песков пояснил, что во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиции в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. В России же подобные налоговые меры не предусмотрены. При этом представитель Кремля отметил, что в России большинство владельцев банковских счетов имеют меньше одного миллиона.

«Это несправедливо и, учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены для бизнеса, для тех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть обложению в 13 процентов эти банковские дивиденды», - заявил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что в кризисные моменты очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере. Налоговые меры могут стать первым шагом в этом направлении. При этом Песков подчеркнул, что у государства достаточно средств и возможностей, чтобы оказать поддержку попавшим в нелегкую жизненную ситуацию физическим и юридическим лицам.

Ранее Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если их общий объем превышает миллион рублей, а также обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Полученные средства планируется потратить на меры социальной поддержки.