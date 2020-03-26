Администрацию Twitter обязали удалить фейки о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор направил требование администрации Twitter об удалении не соответствующей действительности информации о введении в Москве комендантского часа.
Ранее в Сети была опубликована копия документа якобы за подписью министра обороны. Особо подчеркивается, что данные, изложенные в документе, являются ложными.
«В Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры об удалении ложной информации о якобы принятом приказе министра обороны Российской Федерации "О введении в городе Москве комендантского часа", размещенной в Twitter», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Администраторам социальной сети Роскомнадзором направлено соответствующее уведомление. Социальная сеть Facebook, по требованию Роскомнадзора, уже удалила аналогичный фейк о ситуации с коронавирусом в России.