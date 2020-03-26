Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
Мероприятия проводятся с целью уменьшения концентрации вредных выбросов в городской черте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Красноярске подорвали трубу теплоэлектростанции. В результате взрыва, произведенного дистанционно, устаревшее сооружение рухнуло буквально за несколько секунд.
Подрыв был произведен в соответствии с федеральным планом «Чистый воздух», который предписывает модернизацию предприятий и предусматривает снос определенных конструкций для возведения более современных труб с электрофильтрами.
Сообщается, что данные мероприятия проводятся с целью снижения концентрации выбросов в черте городских поселений. Предполагается, что после завершения работ уровень концентрации значительно снизится.