Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию

В Красноярске подорвали трубу теплоэлектростанции. В результате взрыва, произведенного дистанционно, устаревшее сооружение рухнуло буквально за несколько секунд.

Подрыв был произведен в соответствии с федеральным планом «Чистый воздух», который предписывает модернизацию предприятий и предусматривает снос определенных конструкций для возведения более современных труб с электрофильтрами.

Сообщается, что данные мероприятия проводятся с целью снижения концентрации выбросов в черте городских поселений. Предполагается, что после завершения работ уровень концентрации значительно снизится.