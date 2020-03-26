СМИ: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У российского эстрадного певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. В настоящий момент исполнитель находится в реанимации.

Как сообщает паблик «112», медики оценивают состояние Лещенко как крайне тяжелое. В процессе развития в организме певца болезнь уже привела к таким последствиям, как двусторонняя пневмония.

Напомним, Лещенко ранее был срочно госпитализирован в больницу в Коммунарке вместе с супругой с подозрением на коронавирусную инфекцию. При обследовании было решено, что его состояние не вызывает опасений, однако вскоре СМИ сообщили о переводе певца в реанимацию. Его концертный директор заявил, что это было связано с проведением необходимой плановой процедуры.