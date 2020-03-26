Под Владимиром задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Сотрудники ФСБ задержали во Владимирской области еще одного участника нападения на десантников 6-й роты, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году. Об этом сообщили «Звезде» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Башаева Майрбека, 1983 г.р., не понесшего за это уголовного наказания», - говорится в сообщении.

Задержанный доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и заключения под стражу, проинформировали в ведомстве.

Напомним, 29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чечни 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков. Это столкновение известно как бой у высоты 776. Тогда из 90 российских бойцов погибли 84. Они были посмертно награждены званиями Героя России или Орденом мужества.