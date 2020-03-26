Путин: власти понимают, что малый бизнес находится в самом сложном положении

В настоящий момент российским властям необходимо сохранить жизни и здоровье граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями, отметив, что для этих целей необходимы ресурсы, которых не будет, если экономика страны начнет «ложиться».

По мнению главы государства, власти должны решать сразу две задачи - бороться с коронавирусом и работать над стабилизацией экономической ситуации.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящий момент на обстановку влияют две проблемы - обрушение рынка нефти и других энергетических ресурсов, а также распространение COVID-19.

При этом Путин отметил: руководство РФ прекрасно понимает, что из-за ситуации, связанной с борьбой с коронавирусом, в наиболее тяжелом положении оказался малый бизнес.

В среду, 25 марта, Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В сообщении глава государства предложил ряд мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.