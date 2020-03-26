В Госдуму внесли законопроект о наделении правительства правом вводить режим ЧС

Правительство внесло в Государственную думу законопроект, в случае принятия которого кабинет министров получит право вводить режимы чрезвычайной ситуации (ЧС) и повышенной готовности на всей территории России или в отдельных ее частях. Проект размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Введение режимов ЧС и повышенной готовности возможно в том числе при возникновении эпидемий. Также правительство сможет устанавливать правила, обязательные к исполнению при введении таких режимов.

Помимо этого, законопроект предусматривает право правительства координировать единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, перечень которых предлагается дополнить распространением представляющего опасность для окружающих заболевания.