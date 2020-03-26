Саммит G20 будет закрыт для прессы
В ходе телемоста мировые лидеры обсудят работу по противодействию коронавирусу.
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Предстоящий саммит лидеров стран Группы двадцати (G20) будет полностью закрыт для прессы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается видеоконференции глав делегаций G20, мы покажем вам видеокадры, как это происходит технологически. Но в целом она будем целиком закрыта для прессы, формат выбирает страна-организатор», - отметил Песков.
Саммит G20 впервые в истории пройдет в формате онлайн-конференции сегодня, 26 марта. В нем примет участие и Владимир Путин. В ходе телемоста мировые лидеры обсудят работу по противодействию коронавирусу.