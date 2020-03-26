Путин рассказал про две мировые проблемы

Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества назвал две проблемы, с которыми сейчас столкнулись как Россия, так и весь мир. Это коронавирус и обрушение рынка нефти.

«Вы видите, что происходит. И у нас в стране, и за границей. Существуют две проблемы: обрушился фактически рынок нефти, а за ним и других энгергоресурсов, еще и этот вирус прилетел», - отметил президент.

Глава государства встретился с представителями бизнес-сообщества. Президент подчеркнул, что чем эффективнее и жестче будут принимаемые из-за коронавируса меры, тем меньше они продлятся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.