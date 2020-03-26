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Российские военные специалисты займутся лечением пожилых больных с COVID-19 в Бергамо

Александр Пешков
13:41 26.03.2020
Бригады российских военных специалистов завтра, 27 марта, приступят к практическому выполнению задач.
Российские военные специалисты займутся лечением пожилых больных с COVID-19 в Бергамо
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Globallookpress

В итальянском Бергамо состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской обороны и Министерств обороны России и Италии по потребностям местных властей в помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает российское военное ведомство. 

«В ходе консультаций определены первоочередные задачи, в которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов. Прежде всего российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минобороны.

В нем также отмечено, что каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будет распределена за семью - девятью близлежащими пансионатами.

«Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта», - сообщили в военном ведомстве. 

В ходе совещания российской стороной было подтверждено, что все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам. 

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