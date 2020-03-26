Российские военные специалисты займутся лечением пожилых больных с COVID-19 в Бергамо

В итальянском Бергамо состоялись консультации представителей Агентства по охране здоровья граждан, Департамента гражданской обороны и Министерств обороны России и Италии по потребностям местных властей в помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает российское военное ведомство.

«В ходе консультаций определены первоочередные задачи, в которых местные власти полагаются на прибывших в Бергамо российских военных специалистов. Прежде всего российские врачебно-сестринские бригады будут выделены для лечения больных, находящихся в 65 местных пансионатах, которые местными властями сейчас приспособлены для изоляции и оказания помощи пожилым людям, заразившимся коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минобороны.

В нем также отмечено, что каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будет распределена за семью - девятью близлежащими пансионатами.

«Кроме того, представителями местных властей выражена особая востребованность в проведении масштабной санитарной обработки и дезинфекции всех объектов здравоохранения и городской инфраструктуры, особенно средств транспорта», - сообщили в военном ведомстве.

В ходе совещания российской стороной было подтверждено, что все силы и средства, прибывшие в Бергамо, будут задействованы для экстренной помощи городу и итальянским гражданам.