Путин рассказал, как уменьшить продолжительность мер по борьбе с коронавирусом

Чем эффективнее и жестче будут принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом, тем меньше они продлятся. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Они тем короче будут, чем они будут эффективнее и, честно говоря, жестче. И тогда этот период сократится», - сказал глава государства на встрече с предпринимателями.

При этом российский лидер подчеркнул, что все принимаемые экстренные меры являются временными.

В среду, 25 марта, Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В сообщении глава государства предложил ряд мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.