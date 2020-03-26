Курды, американцы и турки: эксперт объяснил, что происходит на севере Сирии

Руководство курдских племен выглядело непрезентабельно с самого начала гражданской войны в Сирии и долгое время опиралось на поддержку Соединенных Штатов, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Они добивались автономии, а затем и независимости на территории Сирии, иракского Курдистана, были планы по созданию собственного государства. Совместно с иранскими курдами они опирались на помощь, поддержку и обещания США», - рассказал специалист «Звезде».

Он напомнил, что курды составляли основу Сирийских демократических сил, которые воевали с ИГИЛ* на северо-востоке Сирии при поддержке антитеррористической коалиции во главе с США.

«Их планы рухнули, поскольку США не стали поддерживать их в стремлении к автономии и тем более независимости и оставили курдов наедине с Турцией, когда Анкара начала операцию против курдских военных формирований на северо-востоке Сирии», - добавил Мураховский.

По словам эксперта, в условиях противостояния в том числе с Турцией часть курдских лидеров пошла на контакты с сирийским правительством. Мураховский считает, что курдам придется взаимодействовать с властями и народом Сирии, если они хотят остаться в составе сирийской государственности и проживать по-прежнему на территориях, где они живут веками.

«Осознание реальности происходит, а не картина какого-то фантастического будущего, которое рисовали для них американцы», - уверен он.

Мураховский выразил уверенность, что рано или поздно американцы покинут Сирию. Он напомнил, что США сократили свой контингент до нескольких сотен человек, несмотря на то что раньше он превышал тысячу человек. Кроме того, в Вашингтоне принято решение заморозить всякое развертывание контингентов за границей, добавил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.