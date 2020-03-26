Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Курды, американцы и турки: эксперт объяснил, что происходит на севере Сирии

Андрей Аркадьев
14:35 26.03.2020
Сирийским курдам необходимо взаимодействовать с властями республики, если они хотят проживать на территории страны, считает военный эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Xinhua, globallookpress

Руководство курдских племен выглядело непрезентабельно с самого начала гражданской войны в Сирии и долгое время опиралось на поддержку Соединенных Штатов, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Они добивались автономии, а затем и независимости на территории Сирии, иракского Курдистана, были планы по созданию собственного государства. Совместно с иранскими курдами они опирались на помощь, поддержку и обещания США», - рассказал специалист «Звезде».

Он напомнил, что курды составляли основу Сирийских демократических сил, которые воевали с ИГИЛ* на северо-востоке Сирии при поддержке антитеррористической коалиции во главе с США.

«Их планы рухнули, поскольку США не стали поддерживать их в стремлении к автономии и тем более независимости и оставили курдов наедине с Турцией, когда Анкара начала операцию против курдских военных формирований на северо-востоке Сирии», - добавил Мураховский.

По словам эксперта, в условиях противостояния в том числе с Турцией часть курдских лидеров пошла на контакты с сирийским правительством. Мураховский считает, что курдам придется взаимодействовать с властями и народом Сирии, если они хотят остаться в составе сирийской государственности и проживать по-прежнему на территориях, где они живут веками.

«Осознание реальности происходит, а не картина какого-то фантастического будущего, которое рисовали для них американцы», - уверен он.

Мураховский выразил уверенность, что рано или поздно американцы покинут Сирию. Он напомнил, что США сократили свой контингент до нескольких сотен человек, несмотря на то что раньше он превышал тысячу человек. Кроме того, в Вашингтоне принято решение заморозить всякое развертывание контингентов за границей, добавил эксперт.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.03.2020, 12:48
В Кремле не видят оснований для продления предстоящей выходной недели
Дата26.03.2020, 04:59
Разведка, анализ, обработка: кадры учений РХБЗ с отработкой задач по борьбе с COVID-2019
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата25.03.2020, 09:06
Его прозвали «заговоренный»: история легендарного советского летчика-истребителя Гулаева
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
14:35 В стране и мире
Видео
Курды, американцы и турки: эксперт объяснил, что происходит на севере Сирии
08:16 В стране и мире
Видео
Турецкие военные получили ранения при патрулировании Идлибской зоны деэскалации
22:03 В стране и мире
Террористы подорвали колонну турецких автомобилей в Сирии
06:50 В стране и мире
Видео
Турецкая сторона пообещала расширить маршрут патрулирования с РФ трассы М4 в САР
22:50 В стране и мире
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:23 В стране и мире
Видео
Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
15:07 В стране и мире
В Кремле не обозначили каких-либо сроков на налоговые меры по процентам на вклады
15:05 Эксклюзив
Видео
«Вранье все»: Винокур опроверг наличие коронавируса у Лещенко
14:46 В стране и мире
СМИ: у Льва Лещенко подтвердился коронавирус
14:35 В стране и мире
Видео
Курды, американцы и турки: эксперт объяснил, что происходит на севере Сирии
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Падение трубы: в Красноярске подорвали старую теплоэлектростанцию
Видео
Как в фильме-катастрофе: кадры изнутри опустевшего из-за коронавируса петербургского ТЦ
Видео
Водитель в Ярославле сознательно блокировал скорую с плачущим ребенком: видео
СМИ сообщили о первой смерти в Китае от нового вируса
Видео
Момент мощного землетрясения на Сахалине попал на видео
В центре Новороссийска найден таинственный бункер: кадры с места
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.