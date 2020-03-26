В Кремле заверили, что у России достаточно финансовых средств для поддержки россиян во время карантина

В Кремле заверили, что России хватит средств, в том числе и финансовых, чтобы оказать поддержку попавшим в нелегкую жизненную ситуацию из-за коронавируса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о мере в виде налога в 13% на вклады населения свыше миллиона рублей. СМИ поинтересовались, связана ли она с нехваткой средств для поддержки людей.

Песков пояснил, что у государства достаточно возможностей как финансовых, так и технологических, чтобы оказать поддержку всем нуждающимся. Однако пресс-секретарь президента добавил, что «в такие моменты очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере».

В то же время Песков отметил, что предложенные президентом меры по налогообложению коснутся менее 10% вкладчиков и не ограничены по времени.

Накануне Владимир Путин огласил целый перечень экономических мер поддержки в связи со вспышкой коронавируса. Так, среди прочего президент предложил установить налог в размере 13% с процентов, начисленных с банковских вкладов и инвестиций, превышающих миллион рублей.