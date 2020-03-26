Путин спрогнозировал улучшение ситуации с коронавирусом

Важнейшей задачей на сегодняшний день является сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого необходимы ресурсы. Поэтому власти должны решать сразу две задачи - бороться с коронавирусом и работать над стабилизацией экономической ситуации. Об этом на встрече с предпринимателями заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что сейчас на ситуацию влияют две проблемы: обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также распространение коронавируса.

Глава государства также выразил уверенность в том, что ситуация со вспышкой COVID-19 изменится к лучшему, вопрос лишь в сроках. Путин оценил выступление одного из предпринимателей, создавших онлайн-платформу для дистанционного доступа к культурному и просветительскому контенту. Президент отметил, что когда ситуация изменится к лучшему, все люди, которые воспользуются бесплатно контентом предпринимателей сейчас. останутся в качестве клиентов и после пандемии.