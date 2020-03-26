Поиски летчика разбившегося истребителя Су-27 продолжаются в Черном море

В Черном море продолжается поиск летчика истребителя Су-27, потерпевшего аварию накануне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В операции задействованы 11 кораблей и судов Черноморского флота, пограничной службы ФСБ России и гражданские суда. Разведка с воздуха непрерывно ведется экипажами четырех вертолетов, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота», - сообщили в военном ведомстве.

В нем также рассказали о готовности к выходу в море еще четырех кораблей и спасательного судна Черноморского флота.

Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными гидрометеоусловиями, характеризуемыми четырехбалльным штормом при порывах ветра до 17 метров в секунду.

Информация о зарегистрированном поисковыми службами сигнале радиомаяка в новом районе в результате доразведки места предполагаемого нахождения аварийно-спасательного буя самолета Су-27 не подтвердилась.

В среду, 25 марта, около 20.10 во время проведения плановых полетов над акваторией Черного моря неподалеку от Феодосии пропал с радаров истребитель Су-27. Минутой позже удалось зафиксировать сигнал аварийного радиомаяка в районе пропажи.