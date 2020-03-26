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Впервые за неделю: цена нефти Brent достигла 30 долларов

Тамара Астапенкова
01:27 26.03.2020
Данные бирж свидетельствуют о росте стоимости майских фьючерсов на нефть.
Впервые за неделю: цена нефти Brent достигла 30 долларов
© Фото: Globallookpress Nikolay Gyngazov

В четверг, 26 марта, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла отметки в 30 долларов за баррель. И цена продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI также растет. На час ночи по московскому времени, цена за баррель составляет 24,55 долларов. Такие цены на нефть были больше недели назад, 20 марта.

Обвал цен на нефть случился в начале марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение добычи нефти. После отказа продлить соглашение Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу нефти, после чего цена упали на рекордные 30%.

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