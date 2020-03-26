«Отпор врагу»: эксперт объяснил смысл проверки войск на готовность к борьбе с коронавирусом

Армия России в случае кризисных ситуаций всегда взаимодействует с органами спасения МЧС. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, комментируя старт масштабной проверки на готовность к борьбе с пандемией коронавируса в войсках.

«Если мы касаемся мероприятий по спасению, то это не первые учения. Армия приходит на помощь в случае паводков, лесных пожаров, ряда других стихийных бедствий, которые происходят на территории нашей страны», - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что все мероприятия будут проводиться силами Министерства обороны без привлечения региональных властей и других служб, которые там расположены.

«Берутся четыре полигона, расположенные в Нижегородской, Ленинградской, Воронежской, Курской областях, уже подготовленные к таким большим перемещениям военнослужащих. Там около тысячи военнослужащих участвуют, около 200 единиц техники. Отрабатывается прежде всего взаимодействие с органами власти, взаимодействие внутри воинских коллективов», - рассказал Михайлов.

Масштабная проверка на готовность к борьбе с пандемией коронавируса стартовала в войсках в среду, 25 марта. Как отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу, она продлится до 28 марта и будет включать в себя два этапа. На первом - командование военных округов должно будет сформировать группировки сил, сводные отряды ликвидации последствий для борьбы с заболеваниями в местах дислокации военнослужащих. На втором - пройдет проверка медицинских отрядов спецназначения, а также мобильного резерва Генерального штаба по своевременному развертыванию для борьбы с инфекцией.