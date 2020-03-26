ГИБДД сократит до минимума общение сотрудников с гражданами

Госавтоинспекция минимизирует общение сотрудников с гражданами в соответствии с распоряжением МВД из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

Услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по записи через портал Госуслуг. Сотрудникам на время рекомендовано воздержаться от санкций за нарушение гражданами сроков регистрации автомобилей.

При наличии соответствующих полномочий сотрудники ГИБДД будут принимать решения по административным делам на месте нарушения, а нахождение граждан в машинах Госавтоинспекции и на постах ДПС сократят до минимума.

Также уменьшат число одновременно сдающих экзамены по вождению, а графики проведения экзаменов скорректируют.

Подчеркивается, что взаимодействующие с гражданами сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания, а помещения — подвергаться санитарной обработке и проветриваться минимум каждые два часа.